الإمام الأكبر ووزير ثقافة أذربيجان يناقشان سبل التعاون الثقافى وزيادة المنح

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفدًا رسميًّا من دولة أذربيجان برئاسة آثار كريموف، وزير الثقافة بدولة أذربيجان، يرافقه السفير تورال آنار أوغلى، سفير أذربيجان، وعدد من المسؤولين، لبحث سبل التعاون الثقافى.





وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يسعد باستقبال طلاب أذربيجان إلى جانب إخوانهم من الطلاب الوافدين لينهلوا من علوم الأزهر ومنهجه الوسطى المعتدل، وهناك اهتمام واستعداد لزيادة عدد المنح الدراسية واستقبال الأئمة بما يدعم التعاون العلمى والثقافى، وصقل الأئمة بالمنهج والخطاب الأزهرى المعتدل. من جانبه، أعرب وزير ثقافة أذربيجان عن سعادته بهذا اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر وبما يمثله من صوت حكيم له تأثيره العالمى، والحكومة والشعب الآذارى يتابعون باهتمام دور الإمام الأكبر ومؤسسة الأزهر فى إرساء قيم التسامح والسلام والحوار، مشيرًا إلى أن أذربيجان تعقد منتدى سنويًّا للحوار بين أتباع الأديان، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من خبرات الأزهر فى هذا المجال.

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