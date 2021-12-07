رسمياً تعطيل الدراسة بهذه المحافظة وتأجيل امتحانات رابعة ابتدائي بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

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محمد سياف - ابو ظبي - تتعرض مصر يوم الاربعاء الموافق 8/12/2021، إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية المصرية، وتكون ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر في مناطق غرب الجمهورية، خاصة في محافظات مطروح، حيث تصل سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة هناك إلى حد العاصفة خاصة في المناطق المكشوفة منها.

رسمياً تعطيل الدراسة بهذه المحافظة وتأجيل امتحانات رابعة ابتدائي بسبب سوء الطقس:-

ونتيجة لسوء حالة الطقس التى تمر بها البلاد والتي تكون ذروتها في مناطق غرب الجمهورية بمحافظة مطروح، فقد أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفقاً للتفويض الممنوح له من قبل رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعطيل الدراسة في كافة مدارس محافظة مطروح معلمين وطلاب وذلك نظراً لما تتعرض له تلك المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يأتي قرار محافظ مطروح بتعطيل الدراسة في المحافظة للحفاظ على الطلبة والسادة أعضاء الهيئة التعليمية من سوء الأحوال الجوية، خاصة بعدما أعلنت هيئة الارصاد الجوية بأن خرائط الطقس قد بينت تدني مستوى الرؤية الأفقية على سيدي براني بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى 1500 متر ويتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تتأثر محافظات القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد بهذه الحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث بلغ مستوي تدني الرؤية الأفقية على محافظة القاهرة إلى 4000 متر على الطرق بسبب الأتربة العالقة في الهواء.

كما أنه من المتوقع أن تتعرض محافظات القاهرة الكبري والسواحل الشمالية خلال الساعات القليلة المقبلة إلى تأثير الرياح الجنوبية الغربية الباردة الجافة والتي سوف تؤدي إلى إثارة الرمال على باقي أنحاء الجمهورية.

وقد ناشدت هيئة الارصاد الجوية المواطنين الحرص على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وذلك بسبب برودة الطقس حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي نحو 20 درجة مئوية بالقاهرة والصغرى 13 درجة مئوية، ومما يؤدي إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس هو النشاط الكبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية بداية من شمال الجمهورية وحتى شمال الصعيد.