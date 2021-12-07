شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الجديد

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الأيام القليلة الماضية عن نتيجة الفرز الخاصة بطلبات حجز الوحدات السكنية للمرحلة الثانية والتي تتبع المبادرة الرئاسية التي أطلق عليها سكن لكل المصريين 2؛ للأفراد من محدودي ومتوسطي الدخل، كما تم فتح باب تقديم التظلمات منذ الأحد الماضي الموافق 5 من شهر ديسمبر لعام 2021، وسيستمر التقديم على التظلمات لأسبوعين للأفراد ممن لم تتوافر بهم شروط الحجز المذكورة بكراسات الطرح.

الإعلان عن الطرح الجديد للوحدات السكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي

الكثير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ينتظرون الإعلان عن الطرح الجديد للوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المدن الجديدة، وبالتأكيد للحصول على الوحدات السكنية للطرح الجديد؛ فهناك شروط لابد من توافرها لدى المواطن المتقدم كي يتمكن من حسم أمره قبل التسجيل والتقديم للحصول على الوحدات السكنية.

وبناءً على تصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي فإن شروط حصول المواطنين على شقق الإسكان الاجتماعي تختلف من إعلان إلى آخر ما عدا الأحد الأدنى والأقصى للدخل، وإليكم شروط الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الجديد.

شروط الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الجديد

والآن سنتعرف على شروط الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الجديد: