انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الأيام القليلة الماضية عن نتيجة الفرز الخاصة بطلبات حجز الوحدات السكنية للمرحلة الثانية والتي تتبع المبادرة الرئاسية التي أطلق عليها سكن لكل المصريين 2؛ للأفراد من محدودي ومتوسطي الدخل، كما تم فتح باب تقديم التظلمات منذ الأحد الماضي الموافق 5 من شهر ديسمبر لعام 2021، وسيستمر التقديم على التظلمات لأسبوعين للأفراد ممن لم تتوافر بهم شروط الحجز المذكورة بكراسات الطرح.
الإعلان عن الطرح الجديد للوحدات السكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي
الكثير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ينتظرون الإعلان عن الطرح الجديد للوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المدن الجديدة، وبالتأكيد للحصول على الوحدات السكنية للطرح الجديد؛ فهناك شروط لابد من توافرها لدى المواطن المتقدم كي يتمكن من حسم أمره قبل التسجيل والتقديم للحصول على الوحدات السكنية.
وبناءً على تصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي فإن شروط حصول المواطنين على شقق الإسكان الاجتماعي تختلف من إعلان إلى آخر ما عدا الأحد الأدنى والأقصى للدخل، وإليكم شروط الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الجديد.
شروط الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الجديد
والآن سنتعرف على شروط الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الجديد:
- يشترط على المتقدم للحجز أن يكون من أصل وجنسية مصرية.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.
- ينبغي أن يكون المتقدم من أحد أبناء المحافظة التي تتوافر فيها الوحدات السكنية ضمن الإعلان الجديد، أو من المقيمين بها أو يرتبط عمله بها أو أن تكون واحدة من المدن الجديدة التي تتبع المحافظة أو من المحافظات المجاورة؛ على ان تكون الأولوية للمقيمين أو العاملين في نفس المحافظة.
- ليس للمتقدم أو الأسرة سواء زوج أو زوجة أو الأولاد القصر؛ التقديم لحجز ما يزيد عن وحدة سكنية لدى المدن الجديدة أو المحافظات في نفس الإعلان.
- يشترط ألا يكون تم تخصيص شقق أو وحدات أو أرض سكنية للمتقدم أو لأسرته سواء كانت في المحافظات أو المدن الجديدة، أيًا كانت في حوزته أو قام بالتنازل عنها أو بالشراكة مع أفراد آخرين.
- ينبغي أن لا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته مستفادون بالقرض التعاوني أو تلقيهم أي نوع من الدعم سواء من المشروع القومي للإسكان أو أحد الجهات العامة التي توفر الحصول على دعم الوحدات السكنية.
- يجب ألا يكون لديه مسكن ملك أو لديه سكن بالإرث الشرعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.