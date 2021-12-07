نواب البرلمان يواجهون وزراء حكومة مدبولى.. السلاب يهاجم قطاع الأعمال بسبب السيارة الكهربائية .. الجبلاوى ينتقد التعليم العالى بسبب حفلة الوادى الجديد

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شهد اليوم الثلاثاء، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة، حيث تقدم النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن فشل مفاوضات الحكومة مع الشركة الصينية دونج فينج لإنتاج أول سيارة الكهربائية، وإعادة تأهيل شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة السيارة الصينية E70 بتكلفة 2 مليار جنيه، دون إتمام المفاوضات النهائية.

ومن جانبها، تقدمت تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، السيد القصير، بشأن ضرورة الحفاظ على السعر المدعم لشكارة السماد لعدم زيادة الأعباء على الفلاح، وإلزام شركات الأسمدة بإعطاء الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل التصدير.

السلاب يتقدم بطلب إحاطة لفشل تصنيع السيارة الكهربائية وإهدار الملايين فى إعادة تأهيل "النصر للسيارات"

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن فشل مفاوضات الحكومة مع الشركة الصينية دونج فينج لإنتاج أول سيارة الكهربائية، وإعادة تأهيل شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة السيارة الصينية E70 بتكلفة 2 مليار جنيه، دون إتمام المفاوضات النهائية.

صناعة السيارات الكهربائية

وأكد السلاب فى طلب الإحاطة، أن إعادة تأهيل مصنع النصر للسيارات لإنتاج السيارة الصينية أهدر ملايين الجنيهات، فى ظل عدم الانتهاء من التفاوض وصولا لمرحلة الإنتاج، فى حين أنه إذا تم الاتفاق مع شركة أخرى لصناعة السيارة الكهربائية سيكون هناك حاجة لإعادة تأهيل المصنع من جديد وفق الموديل ونوع السيارة التى سيتم تصنيعها.

وتساءل السلاب عن أسباب فشل المفاوضات مع الشركة الصينية دونج فينج، وكيف يتم البدء فى إعادة تأهيل مصنع النصر دون إتمام التفاوض مع الشركة الصينية، كما تساءل عن طبيعة تأهيل مصنع النصر وما انتهى إليه وحجم الإنفاق حتى الآن ومصادر تمويله، وما هو مصير الأموال التى تم إنفاقها وتعديل خطوط الإنتاج لتناسب متطلبات الشركة الصينية التى فشل التفاوض معها؟ وما هو موقف المفاوضات فى الوقت الحالى؟

سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة للحفاظ على السعر المدعم للسماد

و تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، السيد القصير، بشأن ضرورة الحفاظ على السعر المدعم لشكارة السماد لعدم زيادة الأعباء على الفلاح، وإلزام شركات الأسمدة بإعطاء الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل التصدير.

وأشارت النائبة سناء السعيد، في سياق طلب الإحاطة، إلى أنه من فترة قريبة أعلن وزير الزراعة عن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة من 3290 جنيهة إلى 4500 بفارق 1210 جنيه للطن، بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، وهو ما سبب معاناة للفلاحين وفرض أعباء عليهم. وأوضحت النائبة سناء السعيد أن شركات الأسمدة الآزوتية ملزمة بتوريد 55% من انتجاها بسعر التكلفة كسماد مدعم للفلاحين، حيث أنه كان يُسلم للفلاحين بالسعر المدعم من الحكومة للفلاح بـ 164.5 لشكارة اليوريا، و159.5 لشكارة النترات، ويجب الحفاظ على هذا السعر.

وقالت النائبة سناء السعيد إنه يجب الزام الحكومة بالحفاظ على السعر المدعم لشكارة السماد حتى لا نزيد من أعباء الفلاح خصوصا وأن المنتج من الأرض لا يغطي التكلفة، وإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير الأسمدة للسوق المحلي حتى لا تحدث أزمة في نقص الأسمدة، وما يزيد عن حاجة السوق المحلي يتم تصديره للخارج.

طلب إحاطة بسبب حفلة الشاعرة أميرة البيلي بجامعة جنوب الوادى

تقدم اليوم الثلاثاء النائب محمد أحمد مصطفى الجبلاوي، بطلب إحاطة, بخصوص ما حدث بالصالة المغطاة، بجامعة جنوب الوادي، في حفل أقامته أسرة حورس، للشاعرة أميرة البيلي، دون أخذ أي إجراءات احترازية، والاصابات التي خلفها التزاحم الشديد، دون وجود لأي حراسات تأمين، ولا وجود لعربات إسعاف، والتي تأخرت في المجئ مما يشوه صورة جامعات الصعيد.

وأشار الجبلاوي، أن صورة الشباب المستهتر، والغير منظم، يسئ لنا جميعاً ، ولو قامت رعاية الشباب بالجامعة بالتنسيق مع الأمن، أو حتى كانت هناك تعليمات واضحة ممن يديرون الجامعة, لما حدثت هذه المهزلة، والتي تشوه صورة الطالب الجامعي, والتي في حيقتها سوء تخطيط وتنظيم من قبل المسئولين.