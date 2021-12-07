رسمياً الرجاء المغربي يطلب تأجيل السوبر الافريقي أمام الأهلي

/664878/رسميا-الرجاء-المغربي-يطلب-تأجيل-السوبر-الافريقي-أمام-الأهلي

طالب نادي الرجاء المغربي تأجيل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي التي حددها الاتحاد الأفريقي يوم 23 من الشهر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".

خاص.. الكاف يحدد 22 ديسمبر لإقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

وعلم موقع دوت الخليج أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء يوم 22 ديسمبر بقطر بين الأهلي والرجاء المغربي كموعد نهائي لإقامة المباراة.

وسيكون هناك إستثناء لفتح القائمة للفريقيين من أجل إضافة العناصر الجديدة والصفقات، ومن أهمهم بيرسي تاو وميكسيوني.

رسمياً تأجيل مبارتي الأهلي أمام فيوتشر وبيراميدز.. تعرف على الموعد الجديد

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.

سبب التأجيل

وجاء ذلك التأجيل بسبب مباراة السوبر الأفريقي للنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي والتي ستقام يوم 22 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع فيوتشر يوم 21 ومع بيراميدز يوم 25، قبل أن يتم تعديل الموعد من جانب رابطة الأندية.

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في السوبر الإفريقي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي يواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وأكد مدير الكرة أن الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالموعد الجديد لمباراة السوبر، التي بدأ الفريق الاستعداد لها اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر بصفته بطل إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وعلم موقع دوت الخليج أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء يوم 22 ديسمبر بقطر بين الأهلي والرجاء المغربي كموعد نهائي لإقامة المباراة.

وسيكون هناك إستثناء لفتح القائمة للفريقيين من أجل إضافة العناصر الجديدة والصفقات، ومن أهمهم بيرسي تاو وميكسيوني.

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه استمع لحوار الرئيس السيسي اليوم مع السباح أحمد طارق، خلال المؤتمر الداعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "تواصلت مع الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بعد حوار الرئيس السيسي مع السباح أحمد، وأخبرتهم بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر".