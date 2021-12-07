بدء عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي غدا..إليكم المواعيد

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يترقب عدد كبير من الجمهور، ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم» لأول مرة منذ مرضها.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي

وتعرض الحلقة لأول مرة على فترتين، الأولى غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة، والثانية يوم الخميس المقبل في نفس الموعد، وذلك على فضائية cbc.

وتروي ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من اللقاء لأول مرة تفاصيل محنتها الصحية، وكيف ساءت حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت بإقتراب محقق من الموت من شدة الألم، كما روت ياسمين بالتفصيل كيف تطورت حالتها حتى وصلت إلى هذه الحالة، وعن أسباب عدم مقاضاتها للطاقم الطبي الذي تسبب في وصولها لهذه الحالة حتى الآن.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي الجزء الثاني من اللقاء أنضم لها زوجها النجم أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء روى العوضي أيضا تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما حكى عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

وشوقت الصفحة الرسمية لمنى الشاذلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمهور لعودة ياسمين عبد العزيز لشاشات التليفزيون بعد رحلة مرض دامت لشهور اضطرب الكثير، وذلك بنشر مجموعة فيديوهات دعائية للحلقة.

أول ظهور لياسمين عبد العزيز على شاشات التلفزيون بعد مرضها

بدأتها منى الشاذليي بفيديو قصير تتحدث من خلاله ياسمين عبد العزيز عن معاناتها مع المرض الذي ضربها منذ أشهر، وظهرت فيها ياسمين عبد العزيز وهي تبكي أثناء تذكر رحلة مرضها وأنها كانت تشعر أنها ستموت وكل ما يشغلها هو أبنائها ووصت عليهم شقيقها الأكبير موضحة: «كلموني قالولي التربي بيجهز قبرك».

أما الفيديو الثاني الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة وهو ظهور الفنان أحمد العوضي لأول مرة مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وفي ظهور نادر مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم.

وظهر الثنائي في موقف طريف معا، عندما قال أحمد العوضي: «أهي وحش الكون رجعت تاني»، لتمازحه ياسمين عبد العزيز قائلة: «قعدت تقول وحش الكون، لحد ما كنت هسيب الكون كله».