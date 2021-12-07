/664887/16معلومة-عن-مناقشات-صحة-الشيوخ-لأزمة-الزيادة-السكانية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جــــزر رئيس اللجنة إجتماعا مشتركا اليوم الثلاثاء ، مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ، وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

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