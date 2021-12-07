/664888/حسين-لبيب-يحسم-موقفه-من-دخوله-انتخابات-الزمالك-أمام-مرتضى-منصور

تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة بنادي الزمالك، حول دخوله الانتخابات القادمة للفارس الأبيض من عدمه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف لبيب أن الأمر غير واضح في ملف انتخابات الزمالك إلى الأن، ولم يحدد موعد الانتخابات، ولا أحد يعرف ستقام أم لا، مشيراً أنه لا يعتاد طوال حياته على اتخاذ قرار على شيء لم يتحدد حتى الآن.

حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك

وكشف مصدر مقرب لموقع دوت الخليج أن حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك بقائمة مكونة بعناية منه، ومن بعض الأشخاصص الذين كانوا معه في اللجنة السابقة، بجانب دخول بعد لاعبي الزمالك السابقين بالقائمة.

لتصبح في الأخير قائمته جاهزة الذي أتفق عليها، في انتظار تأكيد موعد الانتخابات ليعلن بشكل رسمي عن دخوله على مقعد الرئيس.

حسين لبيب يصدر بياناً نارياً للرد على مرتضى منصور

أصدرت اللجنة المكلفة السابقة لإدارة نادي الزمالك، بياناً للرد على إدارة النادي الحالية برئاسة مرتضى منصور والجهة الإدارية.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها تعرضت للانزعاج بشدة بسبب التصريحات الأخيرة من مسئولي اللجنة المكلفة من الجهةا لإدارية بإدارة شئون النادي حاليا.

وتابعت اللجنة "هناك مغالطات كثيرة وتشوية للحقائق، وذلك لما ورد بها على خلاف الحقيقة من إدعاء فيام اللجنة بفصل ووقف تعيين أعداد كبيرة من موظفي النالدي والإدعاء بعدم وجود أرصدة بحسابات النادي".

وزاد البيان "أزعم مجلس الإدارة بوجود رد للعضويات بمخالفة القانون، ومنع صرف معاشات قدامى نادي الزمالك، وأن اللجنة كانت تسعى للحفاظ على ارض النادي بمدينة السادس من أكتوبر".

وأكمل البيان "تضمنت التصريحات الأخير في إشارة غير حقيقة إلى دعم من قيادات ومؤسسات الدولة في محاولة واضحة لترهيب المختلفين مع وإسكات كل صوت يختلف معه أو يعارق تجاوزاته".

وأردف البيان "هناك ممارسات تأتي في وضع غير نصابها الصحيح وأن اللجنة بعد إنهاء مهمتها بتوجيه الشكر لكل من دعمها ووثق بها إلتزامها بقيم وتقاليد نادي الزمالك العريق".

واختتم البيان "هناك تسرع في وتيرة الأحداث الخاصة بالنادي وجماهيرة من السقوط في هاوية المهاترات والتلاسن بالاتهامات الباطلة والتي أدت لدخول النادي في نفق مظلم خلال الفترة الماضية، وتم تواجد لجنة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية للتحقيق في المغالطات السابق الإشارة إليها وإعلان الحقائق".

وتهيب اللجنة الجميع بتحري الصدق وإعلان قيم الاحترام والأخلاق السامية، وتلك المبادئ التي تعد أهم معالم السياسة الثابتة والمعلنة للدولة المصرية في عهدها الجديد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.