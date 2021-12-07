/664894/تهنئة-للعروسين-محمد-ودينا-بمناسبة-الزواج-السعيد

وسط أجواء تغمرها الفرحة والسعادة، احتفل الجميع بحفل زفاف الاستاذ محمد السيد الديب، على الأستاذة دينا عبدالله الشعراوي ، متمنين لهم وبكل ألوان الإحترام والتقدير زفاف سعيد.

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