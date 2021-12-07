الطقس فى الأقصر.. غيوم ورياح مثيرة للأتربة ورفع حالة الطوارئ القصوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعدادا على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية، على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء "7 ـ 8 ديسمبر 2021"، وحتى تحسن الأحوال الجوية.





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