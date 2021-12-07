البابا تواضروس يستقبل السفير الفرنسى الجديد بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، السفير مارك باريتى، سفير فرنسا الجديد فى مصر، الذى حضر للتعارف على قداسة البابا.





رافق السفير الفرنسى أثناء الزيارة جون كريستوف بوسيل مستشار الشئون الدينية بالخارجية الفرنسية الذى يزور مصر حاليًا. ودار حوار أثناء اللقاء حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأهمية إصداره، كما أعرب الضيوف عن رغبتهم فى زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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