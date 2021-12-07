شيخ الأزهر: قلقون من تعمد بعض السياسيين الإساءة للإسلام كأداة لجلب الأصوات

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السيد مارك باريتى، سفير فرنسا لدى مصر، لبحث العلاقات العلمية والثقافية المشتركة.





قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر يبذل جهودا كبيرة فى مواجهة التطرف ونبذ العنف وتفنيد الأفكار المتطرفة التى تستند لها الجماعات الإرهابية فيما تقوم به من أعمال إرهابية، مشددا على أهمية مواصلة الحوار بين الشرق والغرب لتعزيز التفاهم المشترك وتفويت الفرصة على الجماعات المتطرفة من الجانبين والتى تسعى إلى زيادة الفجوة بينهما لتحقيق أهدافها الخبيثة.

وأعرب فضيلته عن قلقه من ارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا والحملات المسيئة للإسلام فى أوروبا من أجل مكاسب سياسية وانتخابية واهية، وما يحمله ذلك من تكريس واضح للكراهية ورفع مستوى العنصرية والتمييز فى فرنسا وأوروبا.

من جانبه، عبر السفير الفرنسى عن تقدير بلاده للأزهر الشريف ومكانته فى العالم الإسلامى، مؤكدا ردود الفعل الإيجابية تجاه موقف الأزهر من الهجمات الإرهابية التى استهدفت بلاده خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة موقف فضيلة الإمام الأكبر حينما زار مسرح باتكلان، ورفضه الدائم لمثل تلك الأعمال الإرهابية والسعى الدائم لتفنيد ما يستندون له من أفكار متطرفة، مشددا على اهتمام السلطات الفرنسية دائما بالاستماع للأزهر لما له من تأثير على المسلمين حول العالم.