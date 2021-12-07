رمال وأتربة ورياح.. الطقس السيئ يصل الشرقية

جدة - نرمين السيد - كما تأثرت المدن بحركة التجارة بسبب موجة الطقس السيئ، ولزم بعض سكان المدن منازلهم. ورفعت محافظة الشرقية حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة وإدارات الكهرباء، ومراكز المدن والوحدات المحلية، ومرفق الإسعاف.

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