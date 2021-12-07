انخفاض الحرارة وطوارئ.. حالة الطقس بمراكز ومدن البحر الأحمر 

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، رفع حالة الطوارئ، لمواجهة أي تقلبات تحدث فى حالة الطقس، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من أن عاصفة ترابية سوف تضرب البلاد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وأبورماد، وكذلك الأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد لمواجهة الشتاء والتعامل الفورى مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وغدا.