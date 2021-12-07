بسبب الطقس.. قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن امتحانات الصف الرابع

جدة - نرمين السيد - قرر محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى التى كان مقررا أداؤها غدا الأربعاء، على أن تستكمل الامتحانات اعتبارا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن. على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021.





وجاء قرار المحافظ بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وفى وقت سابق قرر المحافظ تعطيل الدراسة غدا الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بنطاق المحافظ.

وعن موقف المعلمين من الحضور، أشار المحافظ إلى أن قرار تعطيل الدراسة يشمل كل من الطلاب والمعلمين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر استثناء كل من القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات،، من قرار تعطيل الدراسة وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديرى عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولا بأول.