طقس مصر| القادم أسوأ.. وموقف الدراسة وامتحان رابعة ابتدائى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - انتشرت نهار اليوم غيوم وسحب وأتربة كثيفة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة، وسيناء وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.





وأعلن خبراء الأرصاد الجوية أن يستقر طقس البلاد يوم الخميس المقبل حيث يعود نشاط الرياح إلى سرعتها الطبيعية، وتهدأ حركة الأمواج على البحر المتوسط، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، وأفاد الخبراء أن تحسن الأحوال الجوية من يوم الخميس يصاحبه ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة من يوم الجمعة وبدايه الاسبوع المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، ويسود خلال هذه الفترة طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

ويشهد غدا الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد قد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.