إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على سلامة الأفراد والممتلكات والأرصفة والملاحة البحرية. من جانبه، وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية وتلقى أى إشارات استغاثة وسرعة الانتقال.

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