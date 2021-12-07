الذويخ ينقل تحيات أمير دولة الكويت لقداسة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت فى مصر وذلك بمناسبة انتهاء خدمته، والتى استمرت 6 سنوات.





وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - فى تصريح اليوم - إن السفير الكويتى نقل لقداسة البابا تواضروس الثانى تحيات أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن سعادته بالسنوات التى قضاها سفيرًا لبلاده فى مصر. وأضاف أن قداسة البابا تواضروس طلب من السفير الكويتى نقل تحياته لسمو الشيخ نواف وكافة المسؤولين الكويتيين، متمنيًا التوفيق له.

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