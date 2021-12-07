/664728/هل-ينقذ-مجلس-الشيوخ-7آلاف-مواطن-معرضين-للوفاة-من-مرض-الهيموفيليا

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، إجتماعا الإثنين ، لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة الدكتورة سلوي الحداد ،والنائبة الدكتورة نيڤين چورچ ، أعضاء اللجنة بشأن تدهور أوضاع مرضي النزيف الوراثي الهيموفليا.

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