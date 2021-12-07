/664905/دوري-أبطال-أوروبا-التشكيل-الرسمي-لمباراة-باريس-سان-جيرمان-وكلوب-بروج

تقام بعد قليل، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وضمن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي التأهل من المجموعة الأولى، وينتظر كل فريق قرعة الدور القادم لمعرفة المواجهات الهامة القادمة. وتقام المباراة على ملعب بارك دي فرانس، معقل باريس سان جيرمان. وفيما يلي التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، عبدو ديالو، نونو مينديز خط الوسط: أدريسا غاي، ماركو فيراتي، جيورجينهو فاينالدوم خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، كيليان مبابي أما تشكيل كلوب بروج كالتالي: خط الدفاع: سيمون مينوليه خط الدفاع: جاك هيندري، ستانلي تسوكي، فيدريكو ريكا، سيجوندو فيكتور خط الوسط: كلينتون ماتا، هانز فانكن، ماتس ريتس خط الهجوم: سيسي ساندرا، نوا لانج، شارك دي كليتياري وتقام المباراة في تمام الثامنة غلا ربع مساء، وتذاع عبر بين سبورت 1 وبتعليق عامر الخوذيري

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