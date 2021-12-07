«رفضني عشان ممثلة»..أمينة خليل تكشف سبب انفصالها عن خطيبها

/664906/رفضني-عشان-ممثلةأمينة-خليل-تكشف-سبب-انفصالها-عن-خطيبها

تحدثت الفنانة الشابة أمينة خليل، عن سبب انفصالها عن خطيبها السابق رجل الأعمال عمر طه بشكل مفاجأ، رغم المواقف الطريفة التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي حول علاقتهما.

دوت الخليج يرصد سبب انفصال خطيب أمينة خليل عنها

وقالت أمينة خليل خلال لقائها ببرنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش : “كان رفض الزواج بسبب كونى ممثلة وهو أمر لا يعينى فانا أحب الحب نفسه وليس هناك ما يمنع أن أحب وأرى أن الوحدة شعور صعب على أى منا”.

وتابعت: “لا أرى تجربة عدم نجاح خطوبتى مرتين أنها فشل بينما أراها تجربة اتعلم منها واستفيد منها”.

انفصال أمينة خليل عن خطيبها

وكشفت الفنانة المصرية أمينة خليل انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر طه، لأول مرة خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي عندما سألتها المذيعة عن موعد زفافها.

فأجابت أمينة قائلة: "قدر الله ماشاء فعل، نصيب.. عندي يقين إن ربنا شايل لينا حاجة أفضل وأحلى".

وأشارت أمينة خليل إلى أن بعض الرجال لا يتحملون فكرة شهرة زوجاتهم وشريكاتهم، وأن الإيجو الخاص بهم لا يمكنهم من التحمل.

معلومات عن خطيب أمينة خليل السابق

ومالا يعرفه الكثيرون عن عمر طه، خطيب النجمة أمينة خليل السابق أنه مهندس معماري يكبر أمينة خليل ب9 سنوات.

فهو من مواليد عام 1979، وكان طالبًا مجتهدًا في الدراسة، والتحق بجامعة القاهرة ودرس الهندسة المعمارية وعاشق للصيد.

وأمينة من مواليد شهر أكتوبر لعام 1988،والدها الموسيقار يحيى خليل ، وأثبتت أمينة نفسها على الساحة الفنية عقب الانتهاء من دراستها بالجامعة الأمريكية.

أمينة خليل تكشف نيتها في تجميد بويضتها

وكانت كشفت، أمينة خليل في وقت سابق عن نيتها في تجميد بويضاتها في حالة تأخرها الزواج، مشيرا إلى أن الأمر علم وصل له الإنسان لتسهيل حياته فلماذا يعارضه بدلا من الاستفادة منه.

وقالت أمينة خليل خلال برنامج «كلمة أخيرة» والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أنا مع فكرة تجميد بويضاتي حال تأخر الزواج، وفيه ناس مش فاهمين الفكرة وقضاء وقدر، والعلم وصلنا نعمل حاجة زي دي".

وحرصت أيضا أمينة خليل توضيح موقفها من الانتقادات التي واجهتها بعد عرض مسلسل «ليه لأ»، فقالت: «حالة شخصية (عاليا) في المسلسل كانت لها خصوصية كون العلاقة بينها وبين والدتها تعتبر فاشلة وكلها جفاف وصعوبات، مش بدعم فكرة الاستقلال، كفكرة لكنها بطرحها للنقاش ومش أي حد يعمل كدة، ولا في أي سن، لأن مجتمعنا يسمح بذلك ومش هينفع نعمل زي بره، ولو جالي بنت هرفض استقلالها بس ده حسب السن يعني لو عندها 30 سنة ومش متجوزة ممكن تستقل».