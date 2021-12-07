/664907/كأس-العرب-منتخب-الأردن-يتأهل-على-حساب-فلسطين-وينتظر-مواجهة-مصر-أو-الجزائر

حقق منتخب الأردن الفوز على حساب فلسطين بنتيجة 5/1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء بداية قوية من الأردن، ثم دخل فلسطين في اللقاء وحاول أن يعدل من النتيجة بعد تأخرة، ولكن أستطاع أن يستغل المنتخب الأردني المرتدات وحسم اللقاء لصالحة من خلالها.

وسجل أهداف المنتخب الأردني كلاً من بهاء عبد الرحمن وحمزة الدردور وياسر حمد وهدفين ليزن عبد الله، بينما سجل هدف المنتخب الفلسطيني تامر صيام.

ليتأهل الأردن كمركز تاني من المجموعة بعد حسم المغرب المركز الأول، وينتظر النشامى مواجهة من يتأهل مركز ثاني بين مصر والجزائر في الدور القادم .

تشكيل منتخب فلسطين للمباراة:

حراسة المرمى: عمرو قدورة

خط الدفاع: محمد عبد الكريم خليل، ياسر حمد، محمد صالح، عبد اللطيف البهداري

خط الوسط: محمد باسم رشيد، عدي خروب، محمود أبو وردة

خط الهجوم: خالد سالم، تامر صيام، رئبال دهاشمة

أما تشكيل الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد معين حسن

خط الدفاع: محمد علي حسن، يزن العرب، أحمد ثائر داوود، عبد الله ديارا

خط الوسط: محمد فيصل أبو زريق، بهاء عبد الرحمن سليمان، نور الروايدة

خط الهجوم: علي إياد علوان، ياسين البخيت، حمزة علي الدردور