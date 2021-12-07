/664908/مجدى-البرى-يكتب--أكاديمية-المحاماة-حلم-طال-انتظاره

بالأمس وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، وإحالته الى الحكومة لاتخاذ اللازم، ولكن الأمر لم يكن وليد اللحظة، وإنما يعود لأكثر من عامين.

دوت الخليج

فقد خاض مجلس النواب فى عام 2019 معركة تشريعية من أجل أن نكون أمام «أكاديمية للمحاماه» فى مصر، فهو حلم سعى من أجله قطاع كبير جدًا من المحامين، واستطاعوا أن يكونوا أمام نصوص تشريعية داعمة له من خلال قانون النقابة فى 2019، وبدعم واسع من أعضاء مجلس النواب فى حينها، ورئيسه وشيوخ مهنة المحاماه بقيادة النقيب السابق سامح عاشور، والنقيب الحالى رجائى عطية مع اختلاف الأخير مع كون الأكاديمية شرطًا للقيد فى النقابة لطلاب كليات الحقوق.

ولا خلاف على أهمية الأكاديمية ودورها المنتظر فى خدمة المحامين فى مصر، خاصة أن محامى مصر سيكونوا أمام تطوير للدراسات المتعلقة بالمهنة وتدريبهم والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية، أى سيكون لهذه الأكاديمية دورا هاما وبارزا فى تأهيل المحامين لحمل رسالة المهنة، وسيتخرج منها كل من هو قادر على ممارسة مهنة المحاماة باقتدار.

أمام إشكاليات سحب الأرض، كنا أمام تحرك برؤية مختلفة من النقيب السابق سامح عاشور وعضو مجلس الشيوخ، بمقترح أمام المجلس يتضمن آليات عمل لتفعيل الأكاديمية دون انتظار بناء المقر الخاص بها، على أن يتم عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالى والعدل لتوفير مقرات ومناهج الدراسة وتكون بديلا لحين توفير المبنى، وهو الأمر الذى توافق عليه أعضاء مجلس الشيوخ وطالبوا الحكومة بتنفيذه بالتنسيق مع نقابة المحامين.

مجدى البرى يكتب : أكاديمية المحاماة.. حلم طال انتظاره

بعيدًا عن إشكالية «شرط الأكاديمية» للقيد بنقابة المحامين – من منطلق أن الأمر أصبح نصا قانونيا قائما - إلا أن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسيع آفاق المحامين وتدريبهم مسبقا على ممارسة المهنة، وهو نهج اتبعته العديد من الدول، يقوم على الإعداد المسبق والجيد بشكل علمي للمحامي قبل ممارسته المهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة مهنة المحاماة ودخول ساحات القضاء.

بقلم مجدى البرى

محامى مصرى