عاجل: تشكيل مصر لمواجهة الجزائر بكأس العرب

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أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الرسمي للفراعنة لمواجهة الجزائر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد حمدي فتحي للتشكيلة الأساسية من جديد وذلك بعد الغياب عن المباراة الماضية للفراعنة بسبب الغصابة، فيما عاد محمد شريف للتشكيلة الرئيسية، وغياب محمد مجدي أفشة.

وتتصدر مصر المجموعة الثالثة بجانب الجزائر، بالتساوي بـ 6 نقاط وأيضا الكروت الصفراء واللعب النظيف في صالح المنتخبين حاليا.

ولابد من تحقيق الفوز لأي منتخب من أجل ضمان صدارة المجموعة الثالث بكأس العرب.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمواجهة الجزائر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن اشرف، حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين فيصل، مروان حمدي، محمد شريف

حفيظ دراجي: مباراة مصر والجزائر داخل أرض الملعب فقط وبعيدة عن العداوات.. ومن الصعب الحكم على كارلوس كيروش مبكراً

أكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، مباراة مصر والجزائر لن تكون بدون ضغوطات لأنها ستكون في بطولة كأس العرب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "المباراة القادمة بين الجزائر ومصر ستبين حقيقة كل منتخب ومدى جاهزيتة، نظراً لأن المباريات الأولى كانت ليست بالقوية بالمقارنة بمتسويات المنتخبين".

تشكيل مصر والجزائر

وواصل "أتمنى فوز منتخب الجزائر في هذه المباراة، وكل شخص يريد تحقيق الانتصار لفريقة الخاص، والمباراة ستكون داخل أرض الملعب فقط، ولن تكون هناك عداوات ومناوشات".

واختتم "من الصعب الحكم على كارلوس كيروش حاليا مع منتخب مصر، لأنه قادم من أشهر قليلة، ومصر بها العديد من المحللين وكل مدرب معرض للضغوطات ويجب أن يحقق النجاحات لأن الكل يريد الفوز والنجاح".

كأس العرب.. سيف الجزيري يقود تونس للفوز على الإمارات ويتأهلان معاً «فيديو»

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره الإمارات بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب 2021.

وظهر المنتخب التونسي بشكل أفضل خلال مجريات المباراة وهدد مرمى الإمارات كثيراً، حتى تقدم سيف الدين الجزيري لنسور قرطاج في الدقيقة 11 بعد مرواغة مميزة نعيم السليتي ليتابعها الجزيري ويسكنها الشباك.