/664911/مرتضى-منصور أجهز-مفاجأة-كبيرة-لكارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مناوشات التي حدثت صباح اليوم مع كارتيرون بإخطارة للزمالك حول تأخر راتبه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحافية: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

وعن أزمة تأخير المرتب قال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهةالإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تأخر سداد مستحقاته

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إرسال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خطابًا رسميًا، إلى إدارة ناديه، بشأن تأخر سداد مستحقاته.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابةالشخصي”فيس بوك”:”رسميا باتريس كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تاخر سداد مستحقاته و يعطي مهلة لإدارة النادي قبل خطوات فسخ التعاقد بشكل رسمي”.

حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك

وكشف مصدر مقرب لموقع دوت الخليج أن حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك بقائمة مكونة بعناية منه، ومن بعض الأشخاصص الذين كانوا معه في اللجنة السابقة، بجانب دخول بعد لاعبي الزمالك السابقين بالقائمة.

لتصبح في الأخير قائمته جاهزة الذي أتفق عليها، في انتظار تأكيد موعد الانتخابات ليعلن بشكل رسمي عن دخوله على مقعد الرئيس.

حسين لبيب يصدر بياناً نارياً للرد على مرتضى منصور

أصدرت اللجنة المكلفة السابقة لإدارة نادي الزمالك، بياناً للرد على إدارة النادي الحالية برئاسة مرتضى منصور والجهة الإدارية.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها تعرضت للانزعاج بشدة بسبب التصريحات الأخيرة من مسئولي اللجنة المكلفة من الجهةا لإدارية بإدارة شئون النادي حاليا.

وتابعت اللجنة "هناك مغالطات كثيرة وتشوية للحقائق، وذلك لما ورد بها على خلاف الحقيقة من إدعاء فيام اللجنة بفصل ووقف تعيين أعداد كبيرة من موظفي النالدي والإدعاء بعدم وجود أرصدة بحسابات النادي".

وزاد البيان "أزعم مجلس الإدارة بوجود رد للعضويات بمخالفة القانون، ومنع صرف معاشات قدامى نادي الزمالك، وأن اللجنة كانت تسعى للحفاظ على ارض النادي بمدينة السادس من أكتوبر".

وأكمل البيان "تضمنت التصريحات الأخير في إشارة غير حقيقة إلى دعم من قيادات ومؤسسات الدولة في محاولة واضحة لترهيب المختلفين مع وإسكات كل صوت يختلف معه أو يعارق تجاوزاته".

وأردف البيان "هناك ممارسات تأتي في وضع غير نصابها الصحيح وأن اللجنة بعد إنهاء مهمتها بتوجيه الشكر لكل من دعمها ووثق بها إلتزامها بقيم وتقاليد نادي الزمالك العريق".

واختتم البيان "هناك تسرع في وتيرة الأحداث الخاصة بالنادي وجماهيرة من السقوط في هاوية المهاترات والتلاسن بالاتهامات الباطلة والتي أدت لدخول النادي في نفق مظلم خلال الفترة الماضية، وتم تواجد لجنة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية للتحقيق في المغالطات السابق الإشارة إليها وإعلان الحقائق".

وتهيب اللجنة الجميع بتحري الصدق وإعلان قيم الاحترام والأخلاق السامية، وتلك المبادئ التي تعد أهم معالم السياسة الثابتة والمعلنة للدولة المصرية في عهدها الجديد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.