/664912/أشرف-حاتم-يجتمع-مع-مدير-شركة-القادسية-لمناقشة وضع-حجر-أساس-كوبرى-مشاة-شارع-رمسيس-بالأزبكية

اجتمع الدكتور أشرف حاتم - رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثالثة عشر ومقرها ( عابدين - قصر النيل - الأزبكية - الظاهر - الوايلى ) مع المهندس محمد سعد مدير شركة القادسية للانتاج الفنى والاعلامى لمناقشة الترتيبات النهائية لوضع حجر اساس كوبرى مشاة شارع رمسيس أمام المستشفى القبطى وذلك بحضور اللواء المحترم / يحيى الادغم رئيس حى الازبكية والنائب طاهر الأزهرى - عضو مجلس النواب والاستاذ / ماهر نعيم مدير مكتب خدمات الأزبكية.

دوت الخليج اجتماع لجنة العلاقات الخارجية مع وفد البرلمان الأوروبي الجدير بالذكر أن لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، قد عقدت اجتماعا يوم أمس، مع وفد البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق الانسان برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق. وشارك فى الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

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