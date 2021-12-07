/664913/إسكان-الشيوخ--تناقش-إقتراحات-برغبة-للأعضاء-بشأن-تطوير-بولاق-الكرور

عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن تطوير منطقة القاهرة الكبرى، وتحديدا بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، كمثال للمناطق التى تحتاج للتطوير، بحسب الاقتراح برغبة.

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