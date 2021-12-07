خارجية النواب تستقبل وفد فرنسى «صور»

استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، وفد فرنسي من البرلمان الأوروبي برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق بمشاركة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

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