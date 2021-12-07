محلية النواب تناقش طلب النائب عاطف مغاوري بشأن ما يخص منافذ سوق العبور، وتأثيرها على زيادة إيرادات محافظة القاهرة..اليوم

/664890/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-عاطف-مغاوري-بشأن-ما-يخص-منافذ-سوق-العبور-وتأثيرها-على-زيادة-إيرادات-محافظة-القاهرةاليوم

تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة عدد من طلبات الاحاطة والمناقشات العامة، اليوم الأربعاء، حيث يتم مناقشة ما تم تقديمه طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عاطف مغاوری، بشأن استغلال وتشغيل بعض المرافق، ومنافذ سوق العبور المغلقة منذ ما يقرب من 30 عاماً، وعددها (475)، ومدى تأثير ذلك على زيادة إيرادات محافظة القاهرة من السوق، وتوفير من الحمل المباشرة والغير مباشرة.

دوت الخليج اجتماع لجنة العلاقات الخارجية مع وفد البرلمان الأوروبي الجدير بالذكر أن لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، قد عقدت اجتماعا يوم أمس، مع وفد البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق الانسان برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق. وشارك فى الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

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