الغيوم تكسو سماء بورسعيد.. وانتظام حركة الملاحة بالموانئ

جدة - نرمين السيد - يسود محافظة بورسعيد، طقس غائم، صباح اليوم الثلاثاء، سيطر على سماء المحافظة منذ الصباح الباكر تكشفها أشعة الشمس على فترات متباعدة، صاحبه نشاط للرياح، حيث تسير الحياة بشكل طبيعى.





ومن جانبه وجه عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية للاستعداد لسوء الأحوال الجوية، وتكثيف الجهود للتعامل مع التقلبات الجوية.

وفى نفس السياق، سارت حركة الملاحة داخل ميناء بورسعيد وفق المعدلات الطبيعية خاصة فيما يخص حركة دخول وخروج السفن،و لم تؤثر حالة الطقس على حركة تداول البضائع والحاويات داخل الموانئ.

كما شهد شاطئ بورسعيد، ارتفاعا للأمواج وتيارات مائية، ومن المتوقع أن تتأثر حركة الصيد ببورسعيد بتقلب الجو، حيث ستتوقف مراكب الصيد عن التحرك حرصا على سلامة المراكب والصيادين.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ممثلا فى انخفاض فى درجات الحرارة يصاحبه نشاط الرياح على أغلب الأنحاء من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل.