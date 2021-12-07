ومن جانبه وجه عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية للاستعداد لسوء الأحوال الجوية، وتكثيف الجهود للتعامل مع التقلبات الجوية.
وفى نفس السياق، سارت حركة الملاحة داخل ميناء بورسعيد وفق المعدلات الطبيعية خاصة فيما يخص حركة دخول وخروج السفن،و لم تؤثر حالة الطقس على حركة تداول البضائع والحاويات داخل الموانئ.
كما شهد شاطئ بورسعيد، ارتفاعا للأمواج وتيارات مائية، ومن المتوقع أن تتأثر حركة الصيد ببورسعيد بتقلب الجو، حيث ستتوقف مراكب الصيد عن التحرك حرصا على سلامة المراكب والصيادين.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ممثلا فى انخفاض فى درجات الحرارة يصاحبه نشاط الرياح على أغلب الأنحاء من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغيوم تكسو سماء بورسعيد.. وانتظام حركة الملاحة بالموانئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.