وزارة الطيران المدنى تقيم ثالث فعالياتها فى إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - تحت رعاية وزارة الطيران المدنى، وفى ضوء مشاركة الوزارة فى معرض اكسبو2020"، بدبى فى الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، أقيمت اليوم ثالث فعاليات وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة المصرية للمطارات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بعنوان "نحو طاقة مستدامة بالمطارات المصرية".





تأتى مشاركة وزارة الطيران فى المعرض تزامنا مع احتفال المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو) باليوم العالمى للطيران المدنى، وتهدف الفاعلية إلى عرض رؤية الشركة المصرية للمطارات فى مجال استخدام الطاقة المستدامة والمتجددة بالمطارات، والخدمات واللوجستيات التى تقدمها المطارات المصرية، ودورها التنموى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية فى مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى عرض نماذج تطبيقية عن الطاقة المستدامة فى مختلف أنشطة الطيران المدنى فضلًا عن إبراز الدور الهام للمطارات المصرية فى مجال تحسين استخدام الكهرباء وتوفير الطاقة بمبانى الركاب وصالات السفر والوصول بالمطارات بما يساهم فى مواكبة مواصفات ومعايير الجودة العالمية وبما يعزز بناء مستقبل تنموى واعد .

دارت فاعليات اليوم من خلال عقد ثلاث اجتماعات عمل مثمرة وفعالة عبر تقنية الفيديوكونفرس مع متخصصى وخبراء إدارة المطارات بهدف تبادل الخبرات فى مجالات التدريب وبحوث الاستثمار فى المطارات وكانت أولى الاجتماعات مع شركة مطار دبى،ثم تلاها اجتماع آخر مع الشركة الفرنسية لإدارة المطارات ADP والتى تتمتع بعلاقات تاريخية وطيدة مع الشركة المصرية للمطارات فى مجال إدارة المطارات و التدريب، ثم اعقبها اجتماع ثالث مع شركة مطار أبو ظبى.

وأسفرت نتائج تلك الاجتماعات عن مشاركة الجانب المصرى مع أحد الشركات استعدادا لإبرام مذكرة تفاهم بعد إجراء متطلبات دراسة الجدوى بين الجانب المصرى والشركة الفرنسية فى مجال التدريب وإدارة المطارات لمشروع الطاقة المستدامة تحقيقا لمتطلبات الدول الإفريقية بالشكل الأمثل.

قام بإجراء الاجتماعات إيمان عزمى مدير عام المكتب الفنى ودينا الشريف مدير عام التسويق وأحمد عبد العزيز مدير عام العلاقات العامة ومحمد قطب بالقطاع التجارى بالشركة المصرية للمطارات

كما تم إجراء حلقة نقاشية عن بعد تضمنت عروض توضيحية أجراها المهندس محمد عبد العظيم مدير مشاريع المطار بالشركة المصرية للمطارات والمهندس حسام خيرى رئيس قسم الكهرباء بمطار الغردقة وفريدة خالد رئيس قسم الترجمة للعلاقات العامة بالشركة.

وناقشت الجلسة الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المطارات المصرية فى مجال تحسين استخدام الكهرباء، وآليات تقسيم استهلاك الطاقة وتوزيعها فى مبانى المطار، وتم عرض نموذج مقترح لرفع كفاءة استخدام الطاقة فى المطارات، بالإضافة إلى توضيح فوائد مشاريع كفاءة الطاقة فى المطارات، وكذا عرض نماذج تطبيقية لتوفير استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسليط الضوء على تجربة الشركة المصرية للمطارات فى تشغيل وإدارة المطارات صديقة للبيئة، وكذا إبراز العوائد والمدخرات المالية التى سيتم تحقيقها من مشاريع الطاقة المستدامة بالمطارات كونها مرفق حيوى يضم العديد من الأنشطة والقطاعات التشغيلية والخدمية، وفى نهاية الجلسة تم الاتفاق على موعد عقد اجتماع أخر مع شركة مطارات أبو ظبى بتاريخ 13 ديسمبر الجارى.

وعلى هامش الفاعلية أيضا طلبت شركة UPS أكبر شركات الشحن الجوى والخدمات اللوجستية بالهند عقد اجتماع مع ممثلى شركة مصر للطيران للشحن الجوى لتعزيز التعاون المشترك وتم استعراض نشاط شركة مصر للطيران للشحن الجوى بالسوق الهندى.

جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدنى اتخذت خطوات مضيئة فى مجال الطاقة المستدامة بالمطارات المصرية من خلال التحول للمطارات صديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث، وذلك بإنشاء مبنى جديد صديق للبيئة بمطار "برج العرب الدولى" ليصبح أول باكورة منظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة بجمهورية مصر العربية، يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بما يواكب التطورات التى يشهدها العالم فى الاعتماد على الطاقة الشمسية حيث أن تعميم مشاريع التنمية المستدامة ستدر عوائد اقتصادية كبيرة تضخ لصالح اقتصاديات الدول وتساهم فى خلق مناخ بيئى صحى ونظيف تتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة.