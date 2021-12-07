تعطيل الدراسة غدًا بكليات جامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها "أون لاين" وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غدًا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر.





يأتى ذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها محافظة الإسكندرية وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية. ويشمل القرار الإداريين، ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعى، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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