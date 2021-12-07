الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يبدأ من السبت

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة، سببه الكتلة الهوائية القادمة من الصحراء الغربية وخصوصا في فترات الليل نظرا للطبيعة الجغرافية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة في فترات الليل تتراوح ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "مستمرون في انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وستبدأ في الارتفاع تدريجيا بداية من يوم السبت، وستكون الارتفاعات في درجات الحرارة تدريجية وطفيفة والأجواء تظل شتوية".
وقال: "الأتربة مستمرة اليوم وغدا، ولكن غدا بعد الظهر ستهدأ الرياح، وستستقر الأوضاع بعد العصر فيما يتعلق بالرياح وسقوط الأمطار".
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