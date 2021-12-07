التعليم تعلن محذوفات مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الدمج بالثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى خطاب لها محذوفات مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة بالمدارس التي بها طلاب مدمجون بالصف الثالث الثانوى للعام الدراسي الحالى.

وأوضحت الوزارة المحذوفات كالتالى:

- الموضوع الأول الفلسفة وقضايا البيئة تتضمن ص4 المعني اللغوي والمعني الاصطلاحي فقط، وصفحة رقم 7 حذف بالكامل، وصفحة 13 المبادئ الثمانية للأيكولوجيا العميقة فقط، وصفحة 14، وصفحة 15 بالكامل والموضوع الثانى" رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية صفحة 22 الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط،وصفحة 24، وصفحة 25 وصفحة 26 بالكامل وصفحة 29، وصفحة 30 وصفحة31 بالكامل.

وأوضحت الوزارة: الموضوع الثالث" الفلسفة وأخلاقيات المهنة وصفحة 33 بداية من الفريق الأول حتي نهاية الصفحة الفريق الثاني وصفحة 34، وصفحة 35 بالكامل، وصفحة 39 حذف سابعاً فقط الواجب المهني، وصفحة رقم 43 حذف آدم سميث فقط، والموضوع الرابع: التفلسف وعلاقته بالقيم وصفحة 48 بداية من ثالثا التفلسف علاقته بالقيم حتي نهاية الصفحة، وصفحة 52 بداية من أهم أقوال الفلاسفة والمفكرين التي تجسد قيمة الحرية حتى المعنى الاشتقاقي للحرية فقط.

وبالنسبة الدروس المحذوفة من المنطق للصف الثالث الثانوي بالمدارس:

- الموضوع الأول الاستدال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية) ص57 بالكامل، صفحة رقم 58 بداية من ثانياً الاستباط والاستقراء والتفكير التقليدي حتي نهاية الصفحة، وصفحة رقم 59 بداية من ثالثاً الحجج الاستنباطية في التفسير التقليدي والمعاصر من صفحة 60-66 حذف بالكل، وصفحات 74 و75 و76 تحذف الأمثلة فقط في طرق التحقق من صحة الفروض، والموضوع الثاني معني الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية) صفحة81 بداية من ثانياً الحجج الاستنباطية.

والموضوع الرابع المنطق وتكنولوجيا الاتصال صفحة 98،99 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب فقط، صفحة101 دور المنطق في تمثيل المعرفة فقط.