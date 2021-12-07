رئيس لجنة مكافحة كورونا: تغيير البروتوكول العلاجى لأعراض الفيروس الأسبوع المقبل

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عدم وجود وجهة نظر شخصية فيما يتعلق ببروتوكولات العلاج لأعراض فيروس كورونا أو اللقاحات التي تقاومه بل كل ما يتم في ذلك مبني على أبحاث علمية.

وأضاف "حسنى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن حصول المواطن على لقاحين مختلفين لتعزيز المناعة يحتاج إلى دراسات أكثر رغم وجود دراسة تؤكد زيادة نسبة مقاومة المرض عندما حصل الملقحون على نوعين مختلفين.

وكشف "حسنى" أنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن تعديل في بروتوكول كورونا، وتابع: "من حيث إضافة بعض الأدوية أو تعديل بعض الأدوية الأخرى".

وأكد "حسنى"، أن وزارة الصحة والجهات القائمة على مواجهة فيروس كورونا تتعامل بمنتهى الشفافية وفى حال ظهور أية حالة مصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، سوف يتم الإعلان عنها على الفور، مشدداً على أنه لا يوجد أية إصابة حتى الآن.

وأشار "حسنى"، إلى أنه حتى يتم القضاء على متحورات كورونا بشكل تام، لابد أن نقطع دورة حياة الفيروس، وتابع: "الفيروس لا ينمو إلا داخل جسد الإنسان.. واللقاح والإجراءات الاحترازية أصبحت لزاماً وليس اختيارًا من أجل القضاء على الفيروس".