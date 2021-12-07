عاجل تعطيل الدراسة مدارس وكليات بهذه المحافظات وتأجيل امتحانات رابعة ابتدائي بسبب موجة الطقس السيىءء

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محمد سياف - ابو ظبي - ألقت الظروف الجوية وحالة الطقس الذي تتعرض له مصر خلال اليوم الاربعاء، بظلالها على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تتعرض مصر لموجة جديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر خلال الساعات المقبلة خلال طقس الأربعاء، هطول أمطار على شمال البلاد مصحوبة بهبوب رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة، أدت إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس، وبسبب تلك الموجة الجديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية فقد قررتا محافظتي الاسكندرية تعطيل الدراسة بهما.

عاجل تعطيل الدراسة بهذه المحافظات مدارس وكليات وتأجيل امتحانات رابعة ابتدائي بسبب موجة الطقس السيىء:-

قررت محافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح نظراً لما تتعرض لهما هاتان المحافظتان من أثار سلبية كبيرة بسبب موجة الطقس السيئ، إلى اتخاذ السادة المحافظين المسئولين عن هاتين المحافظتين إلى اتخاذ قراراً بتعطل الدراسة بهما ليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، وذلك خوفاً على حياة الطلبة والطالبات، وإتاحة الفرصة لإزالة الاثار السلبية الناتجة عن تلك الموجة الجديدة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية إلى زيادة سرعة الرياح تصل إلى حد العاصفة في محافظات السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة بالإضافة إلى سقوط أمطار على هاتين المحافظتين.

ولهذا فقد أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرار بتعطيل الدراسة ليوم الاربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، مع تأجيل امتحان مادة اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي إلى يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر، وبالمثل فقد أصدر محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف قراراً بتعطيل الدراسة في كافة مدارس محافظة الاسكندرية حكومية وخاصة ومعاهد أزهرية طلاب ومعلمين وذلك بسبب ما أعلنت عنه هيئة الارصاد الجوية إلى تعرض المحافظة إلى موجة شديدة من الطقس السيئ، على أن يشمل هذا القرار طلاب ومعلمين، على أن يتم تأجيل امتحان مادة اللغة الانجليزية في محافظة الاسكندرية للصف الرابع الابتدائي إلى يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021.

كما قررت جامعة الاسكندرية تعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة واستمرارها أون لاين وذلك بسبب ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السيىء

وقد أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعليماته لجميع مديري عموم الادارات بتشكيل غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية.