«متدافعوش عنه»..رشا مهدي توجه رسالة صارمة لمؤيدي محمد صلاح بعد تصريحه عن الخمور

/664916/متدافعوش-عنهرشا-مهدي-توجه-رسالة-صارمة-لمؤيدي-محمد-صلاح-بعد-تصريحه-عن-الخمور

وجهت الفنانة رشا مهدي رسالة صارمة لمنتقدي ومؤيدي موقف الكابتن محمد صلاح في إجابته عن السؤال الخاص بتناوله الخمور خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”.

دوت الخليج يرصد دعم رشا مهدي لمحمد صلاح إثر حملة الهجوم الذي شنها الجمهور عليه بعد لقائه مع عمرو أديب

وكتبت رشا مهدي عبر حسابه الرسمي بموقع التديوينات القصيرة “تويتر”، مدافعة عن محمد صلاح: “محمد صلاح كان كريم جدًا مع كل اللي تابعوه خلال أكتر من ساعة في لقائه مع عمرو أديب وقال نظامه الغذائي وطريقة تطويره لنفسه وحاجات كتير جدًا، نقوم غحنا سايبنها كلها وماسكين في موضوع تافه ننظر بيه عليه! متدافعوش عن صلاح ومتسمحوش لحد يجركم للمواضيع التافهة وركزوا في المهم اللي قاله”.

تصريحات محمد صلاح حول الخمور

وكان محمد صلاح أثار الجدل مؤخرا، بسبب رفضه تحريم الخمور فعندما سأله عمرو أديب خلال البرنامج عن سبب عدم تناوله الخمور، فأجاب بأنه ليس لا بالا عليها ولا يرى منها فائدة، الأمر الذي وجده الجمهور أن يحاول إرضاء الغرب الذي أصبح يعيش معهم على حساب الدين.

رشا مهدي تتألق بحكاية مريم من مسلسل زي القمر

من ناحية أخرى، تعد حكاية “مريم” هي آخر أعمال رشا مهدي الفنية، حيث عُرضت مؤخرًا عبر شاشة قناة cbc ضمن حكايات مسلسل زي القمر، ولعبت خلال دور زوجة الفنان إسلام حافظ وقررت تبني الطفلة ريم عبد القادر.

قصة حكاية مريم لريم عبد القادر

وتدور أحداث حكاية “مريم” في إطار الـ5 حلقات حول طفلة تعيش في دار لرعاية الأيتام، ويسلط المسلسل الضوء على المواقف التي يتعرضون لها داخل دار الأيتام، وحدوتة مريم هي الحكاية الحادية عشر من مسلسل زي القمر، وهي من بطولة الطفلة ريم عبد القادر، رشا المهدي، إسلام حافظ، وعفاف شعيب، وسلوى عثمان، وعدد أخر من النجوم، من تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام.