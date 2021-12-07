/664917/النائب-أحمد-عبد-الماجد-اشتراطات-البناء-تعجيزية-والمواطن-يرفضها-فيديو

قال النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ انه تقدم باقتراح برغبة بشأن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، منوها أن هذه الاشتطراطات تم اعتمادها من وزارة التنمية المحلية والاسكان وعلى الرغم من ذلك نجم عنها مشاكل عديدة، الأمر الذي يستدعى أن نتدخل من أجل ايجاد حل لهذا الأمر.

دوت الخليج

ونوه النائب أحمد عبد الماجد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن تطبيق هذه الاشتطراطات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في مصر، منوها أن هذه الاشترالاطات لم تُدرس ولم يتم طرحها للنقاش المجتمعي، كم أن تطبيقها على أرض الواقع أثبت فشلها الرسمي.

النائب أحمد عبد الماجد : اشتراطات البناء تعجيزية والمواطن يرفضها

وأوضح أنه طالب في اقتراحه بأنه يجب وقف هذه الاشترطات لحين مناقشتها ودراستها بشكل جيد، وعرضها على مجلس النواب، وان يتم الرجوع إلى قانون البناء الجديد واصفا إياه بالشافي والوافي.

وتحدث ع أحد مشاكل هذه الاشتطراطات وهي تقديم عقد مشهر، والتي تم اشتطراط تقديمه ضمن مستندات طلب الحصول على رخصة، وهو ما يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يجيز العقد الابتدائي أو أي سند ملكية.