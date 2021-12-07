/664921/جيهان-البيومي-قرار-إلغاء-التشعيب-سيكون-محل-دراسة-الفترة-القادمة-نظرا-لأهميته

علقت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على قرار إلغاء تشعيب (رياضة/علوم) على دفعات الثانوية العامة الجديدة، موضحة أن مشروع الثانوية العامة هو مشروع في دائم التطوير.

دوت الخليج

وتابعت النائبة جيهان البييومي في تصريحات خاصة لوقع دوت الخليج أن مثل هذه القرارت تكون محل دراسة لجميع المؤثرات والفرص أملا في التخلص مما يسمى "بعبع الثانوية العامة ".

جيهان البيومي: قرار إلغاء التشعيب سيكون محل دراسة الفترة القادمة نظرا لأهميته

ونوهت البيومي أن التشعيب هو واحدة من النقط التى ستكون محل نقاش في الفترة القادمة، وبالتالي تستلزم الوقوف بشكل دائم على اي طرح من سببه نجاح هذا المشروع.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى تطبيق نظام التشعيب (علمى/أدبى) على دفعات الثانوية العامة الجديدة، وإلغاء تشعيب (رياضة/علوم).

وقال شوقي عبر صفحته على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة سيطبق على دفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021 -2022، أما كل الدفعات الأصغر بداية من دفعة 2022-2023 تكتفي بالتشعيب إلى (علمي وأدبي) فقط.

في سياق آخر، أكد الوزير تأجيل انتخابات مجتمع كلية فيكتوريا بالإسكندرية" إلى أيام 30، 31 ديسمبر الجاري، وانتظار رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن سلامة إجراءات الجمعية العمومية.