/664923/التعليم-تعلن-عن-إلغاء-تشعيب-رياضة---علوم-على-دفعات-الثانوية-العامة-الجديدة-وخبراء-قرار-صائب-يتيح-فرص-جديدة-للطلاب-لتحقيق-طموحاتهم

دوت الخليج

وقال شوقي عبر صفحته على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة سيطبق على دفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021 -2022، أما كل الدفعات الأصغر بداية من دفعة 2022-2023 تكتفي بالتشعيب إلى (علمي وأدبي) فقط.

التعليم تعلن عن إلغاء تشعيب «رياضة - علوم»

في سياق آخر، أكد الدكتور طارق شوقي تأجيل انتخابات مجتمع كلية فيكتوريا بالإسكندرية" إلى أيام 30، 31 ديسمبر الجاري، وانتظار رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن سلامة إجراءات الجمعية العمومية.

نرصد أراء بعض الخبراء والنواب حول هذا قرار الوزير

وأكد عدد من الخبراء أن هذا القرار صائب، وذلك لان تطبيقه يتيح العديد من الفرص للطلاب بأن يدخلو الكليات التي يريدوها وتتناسب معهم.

كما نوهوا ايضا ان هذا القرار تطبيقه تسبب في حرمان العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي، من دخول كليات كانوا يريدوها، لذلك من الصائب أن يتم اتخذا هذا القرار خلال هذه الفترة.

جيهان البيومي: قرار إلغاء التشعيب سيكون محل دراسة الفترة القادمة ن ظرا لأهميته

وعلقت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على قرار إلغاء تشعيب (رياضة/علوم) على دفعات الثانوية العامة الجديدة، موضحة أن مشروع الثانوية العامة هو مشروع في دائم التطوير.

وتابعت النائبة جيهان البييومي في تصريحات خاصة لوقع دوت الخليج أن مثل هذه القرارت تكون محل دراسة لجميع المؤثرات والفرص أملا في التخلص مما يسمى "بعبع الثانوية العامة ".

ونوهت البيومي أن التشعيب هو واحدة من النقط التى ستكون محل نقاش في الفترة القادمة، وبالتالي تستلزم الوقوف بشكل دائم على اي طرح من سببه نجاح هذا المشروع.