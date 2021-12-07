فيديوجراف.. تحالف أمريكى ثلاثى لتطوير مجمع التحرير

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى.





وسبق أن تم إجراء عملية طرح استهدفت مطورين وشركاء عالميين، قبل أن يتم تصفية التحالفات إلى 3 شركات كبرى، ليفوز أخيرا التحالف الأمريكى بأفضل عرض فنى ومالى. ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن تطوير مجمع التحرير: ويتمتع التحالف الفائز بأعمال ثرية لتطوير مبان تاريخية بأمريكا وأوروبا، حيث من المقرر ضخ أكثر 3.5 مليار جنيه فى عملية التطوير، كما أن المبنى سيكون متعدد الاستخدامات "فندقى – تجارى - إدارى – ثقافى".

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