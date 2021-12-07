أمواج مرتفعة ورياح وأمطار.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يضرب الإسكندرية غدا طقس سيئ، حيث تصل سرعة الرياح إلى 38 كيلو متر فى الساعة، ودرجات الحرارة الكبرى 23 والصغرى 12، وتصل درجة الرطوبة إلى 42 %،
كما يستمر سقوط الأمطار الخفيفة اليوم، حتى تصل إلى ذروتها غدا الأربعاء، وبناء عليه، وعلى توقعات هيئة الأرصاد، فقد قرر محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا فى الإسكندرية ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى.
ومن جانبه صرح محمود نافع ـ رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بأن شركة الصرف الصحى دفعت بـ 120 سيارة على مستوى المدينة عبارة عن "شفط ومدمجات وسيارات خاصة بالتعامل مع السيول"، و30 بدالة موزعة على مستوى المحافظة فى الأماكن المعروف عنها تجمع الأمطار فيها، ويوجد فرق تطهير من أطقم على مدار اليوم بواقع 12 ساعة لكل فرقة والتى تقوم بعمل تطهير الشنايش والمجمعات بالخطوط.
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