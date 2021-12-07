وزير العدل يشهد حفل إطلاق منظومة التقاضى الإلكترونى فى المحاكم الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، احتفالية الوزارة بالتجمع الخامس، بمناسبة إطلاق منظومة التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وبدأت خطة إطلاق منظومة التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، منذ عام 2019، حيث جرى تجهز المحاكم الاقتصادية بجميع الإمكانيات اللازمة لمنظومة التقاضى الإلكترونى بها، حيث تتضمن المنظومة إقامة الدعوى عن بعد ومتابعتها وصولًا للحكم فى الدعوى وحتى استئنافها. ويمكن التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، وكيل المدعين فى القضايا بإيداع صحيفة الدعوى عن بعد وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الائتمان أو أى وسيلة دفع إلكترونية وإرفاق مستنداتها وتوقيع الصحيفة بموجب التوقيع الإلكترونى.

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