محمد صلاح وإبراهيموفيتش وجها لوجه فى تشكيل قمة ميلان ضد ليفربول

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وستيفانو بيولى مدرب ميلان الإيطالى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.تشكيل ليفربول ضد ميلان

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: تسيميكاس - كوناتى - فيليبس – ويليامز

خط الوسط: مورتن - مينامينو – تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - أوريجي - ساديو ماني

تشكيل ليفربول

تشكيل ميلان ضد ليفربول

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - توموري - رومانيولي – كالولو

خط الوسط: كيسي - تونالي – ميسياس

خط الهجوم: دياز - إبراهيموفيتش – كرونيتشميلان ضد ليفربول

تعد المواجهة بمثابة تحصيل حاصل لفريق ليفربول الذى تأهل مبكرا بشكل رسمى إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من 5 مباريات محققا العلامة الكاملة، يليه بورتو برصيد 5 نقاط، بينما يأتي ميلان ثالثا برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

ويحتاج ميلان للفوز فى هذه المباراة مع تعادل بورتو أمام أتلتيكو مدريد في نفس التوقيت وذلك من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 بدورى الأبطال.

ونجح ليفربول فى التغلب على ميلان فى الذهاب 3-2 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا.