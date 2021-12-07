والدة بسملة: الرئيس السيسى حقق حلم بنتى وركبت الطائرة وشافت مصر من فوق

أعربت بسملة محمد، من أصحاب الهمم، عن سعادتها تجاه ركوبها طائرة اليوم، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، السماح بذلك، وتابعت:"الرئيس السيسى استجاب لطلبى وسوقت الطائرة النهاردة مع الطيار وشفت مصر من فوق..مصر أم الدنيا".

وأضافت "بسملة محمد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أنها طلبت من الرئيس السيسى خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، ركوب طائرة، وقد استجاب لها وتحقق حلمها.

من جانيه قالت والدة بسملة محمد، خلال اتصال مشترك،:" أنا لو قعدت أشكر طول عمرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على تلبية مطلب "بسملة"، لا يمكن أن أوفيه حقه ..جبر الخواطر من أجمل الأشياء في الدنيا"، مشيرة إلى أن أبنتها كانت تحلم بركوب طائرة وقد تحقق حلمها على يد الرئيس السيسى.

يذكر أنه قبل يومين وأثناء الاحتفالية الخاصة بذوى الهمم، والتى تحتفل بها الدولة سنويا تحت عنوان "قادرون باختلاف"، كانت الطفلة بسملة محمد تسعى لتحقيق حلمها بالحديث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما تحقق، وساعدت الأجواء وقتها أن تطلب من الرئيس السيسى على الهواء مباشرة بأنها تريد ركوب طائرة، وذلك بعد سؤالها حول معرفة الرئيس السيسى قيادة الطائرات، وأجابها بأنه التحق سابقا بالمدرسة الجوية، قبل التحاقه بالكلية الحربية، قبل أن يوجه كلامه لوزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، بأن يحقق حلم بسملة وتقود طائرة ثنائية، أي برفقة ضابط طيار.

وبالفعل لم تمر 24 ساعة و كان حلم بسملة قد تحقق، وتم ترتيب زيارة لها و لمجموعة من قادرون باختلاف لمطار ألماظة العسكرى، وزيارة القوات الجوية المصرية، بل والقيام برحلة سياحية جوية فى سماء القاهرة الكبرى.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى احتفالية قادرون باختلاف، وحيث قامت القوات المسلحة باصطحاب مجموعة منهم، وقامت بسملة بركوب طائرة عسكرية، وذلك بعدما طلبت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برغبتها بقيادة طائرة أثناء الاحتفالية.

وقامت مجموعة من حاضرى احتفالية قادرون باختلاف، بزيارة القوات الجوية المصرية، وعمل رحلة جوية لهم فى مناطق القاهرة الكبرى، وكذلك زيارة متحف القوات الجوية المصرية.