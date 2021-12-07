تغيير اضطرارى لمنتخب مصر بخروج أيمن أشرف ونزول مصطفى فتحي فى الدقيقة 8 ..فيديو

تعرض أيمن أشرف لاعب منتخب مصر للإصابة في الدقيقة 8 من عمر مباراة الفراعنة ضد الجزائر وشارك مصطفى فتحي بدلا منه، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر.

إصابة أيمن أشرف

إصابة أيمن أشرف فى مباراة مصر والجزائر

استبدال أيمن أشرف أمام الجزائر

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الجزائر ومصر في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر.

ويتكون تشكيل منتخب مصر ضد الجزائر من: محمد الشناوى في حراسة المرمى و أكرم توفيق وأحمد حجازى و محمود الونش و أحمد فتوح في الدفاع وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين فيصل في الوسط ومحمد شريف ومروان حمدي.

ويتواجد على دكة بدلا منتخب مصر كلا من محمد صبحي، محمود جاد، أحمد ياسين، عمر كمال، مروان داوود، أحمد رفعت، مصطفي فتحي، مهند لاشين، محمد عبد المنعم، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة.

فيما أعلن مجيد بوقرة، المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراته ضد منتخب مصر، ويتكون تشكيل منتخب الجزائر من مبولحي، بن عيادة، توقاي، بدران، شتي، بن دبكة، دراوي، براهيمي، مزياني، بلايلي، بونجاح.

وينتظر منتخب الأردن الفائز من مباراة منتخب مصر و الجزائر، في دور الـ8 لبطولة كأس العرب، بينما يواجه الخاسر من مباراة منتخب مصر و الجزائر نظيره المغربي، بعد احتلال منتخب المغرب قمة المجموعة الثالثة ، و الأردن في المركز الثاني.

واحتل منتخب المغرب قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ثم الأردن 6 نقاط ، بينما ودع منتخب السعودية وفلسطين المجموعة بعد احتلالهم المركز الثالث و الرابع بنقطة واحدة.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر في عدد النقاط ( 6 لكل منهما ) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة)، كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 انذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة انذارين للاعب واحد في مباراة.