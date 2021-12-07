الجزائر تتقدم على المنتخب المصرى بالدقيقة 19.. فيديو

أحراز محمد توكاى لاعب منتخب الجزائر الهدف الأول بمرمى المنتخب الوطنى بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد البيت فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر في عدد النقاط ( 6 لكل منهما ) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة)، كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 انذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة انذارين للاعب واحد في مباراة.

وينتظر منتخب الأردن ،الفائز من مباراة منتخب مصر و الجزائر ، في دور الـ8 لبطولة كأس العرب ، بينما يواجه الخاسر من مباراة منتخب مصر و الجزائر نظيره المغربي ، بعد إحتلال منتخب المغرب قمة المجموعة الثالثة ، و الأردن في المركز الثاني.

واحتل منتخب المغرب قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ثم الأردن 6 نقاط ، بينما ودع منتخب السعودية وفلسطين المجموعة بعد إحتلالهم المركز الثالث و الرابع بنقطة واحدة.