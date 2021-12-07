/664924/خانتني-مع-المحامي-بتاعي-شخص-يتهم-زوجته-بالزنا

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قدم زوج محضراً ضد زوجته والمحامي الخاص به الذي كان يتولي قضيته، يتهمها بإقامة علاقة غير شرعية خلال حبسه على ذمة أحد القضايا، وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 3151 إداري قسم ثان كفر الشيخ.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زوج يحرر محضرا ضد زوجته ومحاميه الخاص بكفر الشيخ

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إشارة من اللواء أشرف المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ بتقدم "ص. ع. ع. ع" 42 سنة إلي رجال المباحث، أنه كان محبوسا على ذمة أحد القضايا اخري، والجدير بالذكر أنه بعد خروجه فوجئ بشاب يعطيه فلاشة كمبيوتر خاصة عليها مقاطع فيديو، تظهر فيه زوجته مع المحامي الخاص به والذي كان يختض بقضيته، وتعود الحكاية أيضا إلي علاقة غير شرعية ومحرمة بين المحامي والمجني عليها زوجته، وأيضا خلال إقامة بالمكتب الخاص بالمحامي، ليذهب لتسليمها إلي مركز شرطة ثان كفر الشيخ، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبيان صحة الفيديوهات من عدمه وللتأكيد.

وفي سياق آخر أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا، عمدًا، بالإسماعيلية، والشروع في قتل 2 آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية لسماع دفاع المتهم لجلسة 9 ديسمبر.

والجدير بالذكر رسالة من المتهم صاحب جريمة سفاح الإسماعيلية، أقدم المتهم على تقبيل قدم والدته خلال ثاني جلسات محاكمته اليوم، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، وقد شهدت القاعة حضور عدد كبير من الحضور وقالت والدة المتهم في واقعة الذبح للمتهم ربنا ينجيك ياضنايا.

سفاح الإسماعيلية

وفي نفس السياق أنكر المتهم سفاح الإسماعيلية، خلال الجلسة ارتكاب الجريمة بقوله “محصلش إي حاجة من اللي أنتو بتقولوا وأنا معامملتش حاجة ومش أنا اللي عملت”.

واقعة جريمة الإسماعيلية

والجدير بالذكر أنه قد اقر خلال التحقيقات بارتكابه واقعة جريمة الإسماعيلية التي هزت الرأي العام، وتحدث عن تفاصيل الحادث أمام جهات التحقيق، قائلا: أنا كنت أعرفه من 15 سنة، وكنت مدي أخته ماكينة شعر لتصليحها، وروحت أجيبها فدار بيني وبين أخوها حوار كبير بسبب تأخير تصليح الماكينة، ووقتها فكرت أقتله وأتخلص منه والدم جري في عروقي، واليوم دا كنت شارب مخدرات، من نوع الشابو وبتعاطى برشام كمان.