بارتدائه تيشيرت ليفربول..أحمد الفيشاوي داعما محمد صلاح: «الملك المصري»

/664925/بارتدائه-تيشيرت-ليفربولأحمد-الفيشاوي-داعما-محمد-صلاح-الملك-المصري

وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة دعم للاعب كرة القدم، الكابتن محمد صلاح على طريقته الخاصة، اذ ارتدى التيشيرت الخاص بفريق مو صلاح “ليفربول” مصحوبا ببعض الكلمات المحمسة.

دوت الخليج يرصد دعم الفيشاوي لـ محمد صلاح

وشارك الفيشاوي الجمهور، صورته بتيشيرت فريق ليفربول، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه، قائلا: “مو صلاح يركض أسفل الجناح.. صلاح الملك المصري ".

تصريحات محمد صلاح المثيرة للجدل

وكان محمد صلاح أثار الجدل مؤخرا، بسبب رفضه تحريم الخمور فعندما سأله عمرو أديب خلال البرنامج عن سبب عدم تناوله الخمور، فأجاب بأنه ليس لا بالا عليها ولا يرى منها فائدة، الأمر الذي وجده الجمهور أن يحاول إرضاء الغرب الذي أصبح يعيش معهم على حساب الدين.

أحمد الفيشاوي يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع عصام عبد الحميد

وكان أعلن أحمد الفيشاوي عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، اذ نشر صورة تجمعه بعصام عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا”.

مشاركة فيلم ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

هذا وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة فيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي.

ومن المقرر عرض فيلم «ريتسا» قريبًا في الأسواق وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.