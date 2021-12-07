/664926/دوري-أبطال-أوروبا-التشكيل-الرسمي-لفريق-ليفربول-لمواجهة-ميلان-الإيطالي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام هذه المباراة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتل ليفربول صدارة المجموعة، بينما يتواجد أصحاب الأرض في المركز الثالث ويحتاج لتحقيق الفوز مع خسارة بورتو البرتغالي من أجل الصعود.

وفيما يلي تشكيل ليفربول لمباراة ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ويليامز، فيليبس، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس

خط الوسط: مورتن، أليكس شامبرلين، مينامينو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي

محمد صلاح ينقذ ليفربول من فخ وولفرهامبتون ويمنحهم صدارة الدوري الإنجليزي

أنقذ محمد صلاح فريقة ليفربول من فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تحقيق فوزاً هاماً.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.

وكانت بداية الهدف عن طريق محمد صلاح الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، وقام بصناعة الكرة لديفوك أوريجي أمام المرمى ليسجل هدفاً غالياً، جلب للفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه المباراة ظل محمد صلاح في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي، بجانب تواجده كأكثر لاعب قام بصناعة الأهداف، لواصل النجم المصري تألقه في مساعدة فريقة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلاً سقوط تشيلسي أمام وست هام ظهر اليوم في ديربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.